Kardeşler Kırşehir’de Defnedildi

KARDEŞLERİN CENAZE TÖRENİ

Necmiye Ayas ile ablası Nermin Ayas’ın cenazesi, Sakarya’nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yaşanan talihsiz olayın ardından otopsi işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında yakınlarına teslim edildi. Cenaze, memleketleri Kırşehir’in Kaman ilçesine getirildi ve burada Kaman Çarşı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine,

Ayas kardeşlerin aile bireyleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın peşinden Necmiye ve Nermin Ayas, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

OLAYIN DETAYLARI

Diğer yandan Kaman’da ikamet eden Necmiye Ayas’ın, daha önce çatıdan düştüğü ve tedavi görmek için Sakarya’da yaşayan ablası Nermin Ayas’ın yanına gittiği öğrenildi. İki kardeşin, olayın yaşandığı akşam yürüyüş yapmak amacıyla dışarı çıktığı ve bu esnada otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybettiği bildirildi.