Kardeşler Kırşehir’de Toprağa Verildi

KARDEŞLERİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı Necmiye Ayas ile ablası Nermin Ayas’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. İki kardeşin cenazesi, memleketleri Kırşehir’in Kaman ilçesine getirildi ve burada Kaman Çarşı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ayas kardeşlerin aile yakınları ve birçok vatandaş katılım gösterdi. Kılınan cenaze namazının ardından, Necmiye ve Nermin Ayas, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

ABLA KARDEŞ YÜRÜYÜŞ YAPMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTI

Diğer yandan, Kaman’da yaşayan Necmiye Ayas’ın bir süre önce çatıdan düştüğü ve tedavisine devam etmek için Sakarya’da yaşayan 2 çocuk annesi ablası Nermin Ayas’ın yanına gittiği öğrenildi. İki kardeşin olayın yaşandığı akşam yürüyüş yapmak amacıyla dışarı çıktıkları ve bir otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybettikleri bildirildi.