Kardeşler Odada Ölü Bulundu, Not Ortada!

ÜÇ KARDESIN ÖLÜ BULUNMASI

Antalya’ya kısa bir süre önce çalışmak amacıyla gelen İran uyruklu kardeşler Mohammedreza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian (36) ve Amirhossein Yasovalian (33), yaklaşık 2,5 haftadır kendilerinden haber alınamadı. Yapılan araştırmalar sonucunda, kardeşlerin yaşadığı evde cansız bedenleri bulundu.

EVDEKİ ŞARTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Bir başka dikkat çeken durum ise kardeşlerin yaşadığı odanın kapı altlarının havlu ile kapatılması ve camların bantla kapatılmış olmasıydı. Odada yapılan incelemelerde mangal içerisinde yakılmış kömüre rastlandı. Ayrıca, kardeşlerin borsada önemli miktarda para kaybettiklerini ifade ettikleri Farsça yazılı bir not bulundu.