Kardeşlerden Ali Boğuldu, Ege Tehlikede

DENİZDEKİ TRAJEDİ

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde, denize giren iki kardeşten biri akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. Ali Çelik (17) olayda hayatını kaybederken, kardeşi Ege Çelik (13) de baygın halde sudan çıkarıldı. Ege’nin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi ve durumunun ağır olduğu ifade edildi.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, saat 14.30 civarında Yumurtalık Halk Plajı’nda gerçekleşti. Ali ve Ege, arkadaşlarıyla denize girdikten kısa bir süre sonra akıntıya kapıldılar ve suyun içinde kayboldular. Arkadaşları durumu plajdaki cankurtaranlara bildirdi ve Ege, baygın bir şekilde sudan çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ege’nin durumu kritik olarak değerlendirildi.

ALİ’NİN HAYATINI KAYBETMESİ

Ali ise yaklaşık 20 dakika sonra sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonrasında Ali Çelik’in yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Ali Çelik’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.