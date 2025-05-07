Kardeşleri Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Yakalandı

KARDEŞLERİN CİNAYETİNE NEDEN OLAN ZANLI ANKARA’DAN SİVAS’A GETİRİLDİ

İki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı Sivas’a getirildi. Olay, Kılavuz Mahallesi’nde bir apartmanın 12. katında gerçekleşti. 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki milli kayakçı kardeşi Melisa Şimşek’in cinayetinin ardından kaçtığı belirlenen 34 yaşındaki zanlı Hüseyin Sönmez, Ankara’da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu zanlıyı Sivas’a getirdi.

HEALTH KONTROLÜNÜN ARDINDAN SORGULANACAK

Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Sönmez, gazetecilerin “cinayeti neden işlediği” ve “ölen çocukların babasını da öldürdüğü” iddialarıyla ilgili sorularına yanıt vermedi. Parmağında bıçak kesiği olduğu görülen Sönmez, sağlık kontrolü ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ANNE, ÇOCUKLARINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Olayın meydana geldiği gün, anne Ayşegül Şimşek evine geldiğinde çocukları Umutcan ve Melisa’yı kanlar içinde bulmuştu. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kardeşlerin ellerinin plastik kelepçeyle arkadan bağlandığını, boğazlarında bıçak yarası bulunduğunu tespit etti. Ayrıca, ailenin baba Uğur Şimşek için 2020 yılı Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

POLİS, GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEYEREK ŞÜPHELİYİ BELİRLEDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı bir şüphelinin apartmana giriş yaptığını, bir süre sonra binadan ayrıldığını tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yaklaşık 25 saatlik kamera görüntülerini inceledi ve şüphelinin cinayet için kullandığı bıçak ile diğer ekipmanları çöp konteynırlarına attığını belirledi. Zanlının Ankara’ya kaçtığını tespit eden ekipler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordinasyonun ardından şüpheliyi takip ederek yakaladı.