“Kardeşlerin Ölümü ve Farsça Not”

KARDEŞLERİN ÖLÜ BULUNDUĞU OLAY

Antalya’ya bir süre önce çalışmak amacıyla gelen ve yaklaşık 2,5 haftadır aileleriyle iletişim kuramayan İran uyruklu kardeşler Mohammedreza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian (36) ve Amirhossein Yasovalian (33), yaşadıkları evde ölü bulundu. Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’ndeki bir sitede saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Kardeşlerin yaşadığı odada camların bantlandığı ve kapı altlarının havlularla kapatıldığı görüldü. Odada bulunan mangalın içinde yakılmış kömür bulundu. Ayrıca, kardeşlerin borsada büyük miktarda para kaybettiklerini yazılı olarak Farsça notta ifade ettikleri tespit edildi.

AİLENİN ENDİŞELERİ VE POLİS MÜDAHALESİ

İran’da yaşayan Yasovalian kardeşler, çalışarak borçlarını kapatabilmek için Antalya’ya geldi. Güzeloba Mahallesi’ndeki 8 katlı apartmanın en üst katındaki daireyi eşyalı olarak kiralayan kardeşler, borsa yatırımında da bulunmuştu. Son olarak aileleriyle 28 Ekim’de görüşen kardeşlere, 1 Kasım’dan sonra ulaşılamadı. 13 gün boyunca onlara ulaşamayan yakınları, Antalya’da yaşayan akrabaları Emrullah Esedi’den yardım istemek durumunda kaldı. Yardım çağrısı üzerine Esedi, önce evin kapısını çaldı fakat içeri kimse açmadı. Bunun üzerine polis merkezine giderek durumu bildirdi.

KORKUNÇ MANZARA

Eve gelen polis ekipleri, ev sahibinin kapıyı açmasıyla korkunç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Eve giren ekipler, kardeşleri aynı odada, kapı altlarına havlu yerleştirilmiş ve camları bantlanmış şekilde buldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, gerekli önlemleri almak amacıyla maske ve koruyucu giysiler giyildi. Yapılan incelemelerde, kardeşlerin borsa kayıplarını belirten Farsça yazılmış not bulundu.

SON GÖRÜNTÜ VE KOMŞULARIN YORUMLARI

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı da inceleme gerçekleştirdi. Olayı çevresinde izleyen komşular, bazıları cep telefonlarıyla görüntü aldı. Emrullah Esedi, “3 kardeşi tanıyorum. Aile dostuyuz. Öğleden önce, 09.00’da anneleri beni aradı ve çocuklarına ulaşamadığını söyledi. Ben de kapılarına gittim. Kimse açmadı, 112’yi arayarak durumu anlattım. Polis ekipleri geldiğinde kardeşlerin öldüğünü söylediler. İçeri girmedim ama çok kötü bir koku geliyordu” dedi. Aynı sitede yaşayan Gönül Küçüklü ise, “Olaya çok üzüldüm. Arada selamlaşıyorduk. Ama tanışmıyordum” şeklinde görüşlerini dile getirdi. İntihar ettikleri değerlendirilen kardeşlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.