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Kardeşlerin Ölümü ve Farsça Notlar

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ANTALYA’DA KORKUNÇ BULUNTU

Antalya’ya bir süre önce çalışma amacıyla gelen ve yaklaşık 2,5 haftadır ailelerinin ulaşamadığı İran kökenli kardeşler Mohammedreza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian (36) ve Amirhossein Yasovalian (33), yaşadıkları evde ölü olarak bulundu.

EVDEKİ ŞARTLAR

Odanın camları bantla kapatılmış ve kapı altlarında havlu yerleştirilmişti. Kardeşlerin ölü bulunduğu ortamda, ortada bir mangal içerisinde yakılmış kömür bulundu. Bu durum, olayla ilgili dikkat çekici detaylar arasında yer aldı.

NOTUN İÇERİĞİ

Kardeşlerin borsa işlemlerinde yüklü miktarda para kaybettiklerini belirttikleri bir Farsça not da olay yerinde ele geçirildi. Bu not, yaşananların nedenine dair önemli bilgiler sunabiliyor.

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