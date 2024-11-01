Kardeşlerin Oynadığı Çakmak Yangın Çıkardı

İNEGÖL’DE YANGIN ANI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana gelen olayda, iki kardeşin çakmakla oynaması sonucu yangın çıktı. Bu yangında dumandan etkilenen anne ve dört çocuğu hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 23.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak’ta bulunan apartmanda gerçekleşti.

KARDEŞLERİN OYUNU FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, 6 yaşındaki Baran Ç. ve 10 yaşındaki ablası Ecrin Ç., yatak odasında çakmakla oynarken alevler yükselmeye başladı. Çocuklar yorgan ve battaniyenin yangına neden olduğunu fark edince korku içinde çığlık atmaya başladı. Bu sesleri duyan anne Nuriye Ç. (39), yangını söndürmeye çalıştı. Ancak alevler hızla yayıldı ve anne, çocuklarını alarak evi terk etti. Yoğun duman sebebiyle bina sakinleri de evlerini hızla tahliye etti.

Yangın ihbarı üzerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını hızlı bir şekilde kontrol altına aldı. Dumandan etkilenmiş olan anne ve dört çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın sonucunda yatak odasında ciddi hasar meydana geldi.