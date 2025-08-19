“Kardeşliğin Adı Türkiye” Konseri Düzenlendi

KONSER ORGANİZASYONU BÜYÜK KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Batman Üniversitesi tarafından “Kardeşliğin Adı Türkiye” temasıyla konser düzenlendi. Batman Valiliği ve belediye desteğiyle Atatürk Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte, Dr. Öğretim Üyesi Yiğit Karabulut yönetimindeki Güzel Sanatlar Fakültesi Korosu, Türkçe, Kürtçe ve Süryanice türküler seslendiriyor. TRT Kurdi kanalında canlı olarak aktarılmış olan konserde, sanatçılar Aydın Aydın, Hazal Ceylan ve Recep Tanyıldız performans sergiliyor.

REKTÖR DEMİR’İN AÇIKLAMALARI

Etkinlik hakkında gazetecilere bilgi veren Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, “Bu konser dolayısıyla Batmanlılarla bir araya geldik ve etkinliği düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye belirtiyor. Demir, organizasyonun Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında önemli bir etkinlik olduğunu kaydediyor ve “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ve devlet büyüklerimizin açtığı yolda, bu konseri düzenledik. Farklı coğrafyalarımızdaki ezgileri burada ‘Kardeşliğin Adı Türkiye’ mottosuyla herkese duyurmaya çalışacağız” diyor.

KATILIMCILAR VE DESTEK

Konser, Batman Valisi Ekrem Canalp, TRT Kurdi Kanal Koordinatörü Kemal Gümüş, vali yardımcıları, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşiyor. Bu organizasyon, toplumsal dayanışma ve kardeşlik mesajları taşıması bakımından büyük bir önem arz ediyor.