Kardeşlik Seferberliği Uluslararası İnsani Yardım Derneği (UKABDER), Ortadoğu ve Afrika’da çalışıyor. Emre Özdemir, iyiliğin mesafe tanımadığını vurguladı. UKABDER, kalıcı projeler ve yardımlar sunuyor. Gönüllü çalışmalar, binlerce insanın hayatına dokunuyor. Zeineb’le yaşadığı bağ ona güç veriyor. İyilik her mesafeyi aşar, diyor

UKABDER’İN ÇALIŞMALARI ORTADOĞU VE AFRİKA’DA SÜRÜYOR

Kardeşlik Seferberliği Uluslararası İnsani Yardım Derneği (UKABDER), Türkiye’nin ötesinde, Ortadoğu ve Afrika’da da faaliyetlerine hızla devam ediyor. Dernek gönüllülerinden ve “Afrika Abisi” unvanıyla tanınan Emre Özdemir, iyiliğin mesafe tanımadığını ifade ediyor. UKABDER, Türkiye dışında Ortadoğu ve Afrika’da kalıcı projelerle hayatları iyileştirmeyi hedefliyor, kısa vadeli yardımların ötesine geçiyor. Eğitim, sağlık, ibadet ve su altyapısı gibi alanlarda yürütülen projeler, derneğin uzun vadeli planlarının temeli olarak yer alıyor.

EMRE ÖZDEMİR’İN GÖNÜLLÜLÜK HİKAYESİ

UKABDER’in gönüllü çalışmalarıyla, hem Afrika’da hem de Ortadoğu’da birçok insanın hayatına dokunan Emre Özdemir, sahada ve gönüllü organizasyonlarında aktif rol alıyor. Şimdiye dek Afrika’nın çeşitli bölgelerinde, Ortadoğu’da ve Türkiye’de birçok yardım organizasyonuna katıldı. Özdemir, yardımın sadece maddi destekle sınırlı olmadığını vurguluyor ve “bir çocuğun başını okşamak, bir annenin derdini dinlemek, bir yaşlının elini tutmanın” da önemli bir yardım şekli olduğunu belirtiyor.

İHTİYAÇLARI YERİNDE GÖREN BİR GÖNÜLLÜ

Emre Özdemir, Afrika’ya yaptığı ziyaretler sayesinde o bölgedeki çocukların ve ailelerin gereksinimlerini yerinde görme fırsatını buldu. Çad’ın N’Djamena şehrinde açılan Darül Ferah Erkek Yetimhanesi, cami, külliye, kız yetimhanesi, Kur’an kursu ve sağlık ocağı gibi projelere destek verdiği gibi, Ramazan aylarında Gazze’de binlerce kişiye sıcak yemek dağıtan UKABDER ekibinin bir parçası oldu. Özdemir, Mısır’ın İskenderiye şehrinde gerçekleştirdiği ziyarette de Gazze’den kaçan şehit ailelerine ulaştı.

BİR YETİMHANEDEN HATIRALAR

Emre Özdemir, gönüllülük hayatında unutamadığı bir anıyı paylaşarak, “Çok kötü şartlar altında bir yetimhanede (Şarika), yetimlere yemek ikramı yapıyorduk” diyor. Orada tanıştığı Zeineb adındaki bir kız çocuğunun hikayesini anlatan Özdemir, aralarındaki sevgi bağının güçlendiğini vurguluyor. Kardeşiyle birlikte tek başlarına kalan Zeineb, zamanla kendisine yaklaşan Özdemir’e gülümsemeye başladı. “Maddi yardımların ötesinde, aramızdaki sevgi bağı bizi hayata bağlıyor” diyen Özdemir, insanlara kendi ayakları üzerinde durabilecekleri güvenli ve umut dolu bir yaşam kurmanın önemini de belirtiyor.

İYİLİK MESAFE TANIMAZ

Emre Özdemir, insanların daha iyi bir yaşam sürebilmesi için çaba harcamanın önemini vurguluyor ve “İyiliğin mesafe tanımadığını” hatırlatıyor. Böylece, uzaklıklarının onları engellemeyeceğini dile getiriyor.