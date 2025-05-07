Kardinal Re, Yeni Papa İçin Dua Edildi

PAPALIK SEÇİMLERİ RESMEN BAŞLADI

Esma Çakır (VATİKAN) – Sadece Katoliklerin değil, tüm dünya kamuoyunun dikkatle beklediği papalık seçimleri Konklav’ı başlatmak için kardinaller, bir ayin düzenleyerek yeni ruhani liderlerini seçmek üzere Tanrı’ya yakardı. Ayinde konuşan Kardinal Re, “Tanrı’ya, teknolojinin ilerlediği, Tanrı’nın unutulmaya yüz tuttuğu dünyada vicdanları uyandıracak bir papa bahşetmesi için yakaralım” diye dua etti. Bunun ardından kardinaller, Sistina Şapeli’ne kapandı. Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası’nda sabah düzenlenen ayinde, papalık seçimlerine katılacak olan 80 yaşın altında 133 kardinalın bulunduğu toplam 220 kardinal yer aldı. Halktan yaklaşık 5 bin kişinin de katıldığı kilisede, seçici kardinaller geleneksel olarak dünyayla ilişkilerini kesmeden önce son kez kamuoyu önüne çıktı.

Konklav’ın resmen başladığını bölgeye duyuran Kardinaller Koleji Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re, bu seçimin basit bir seçim olmadığını, Katolik Kilisesi’nin kurucusu ve ilk papa olarak kabul edilen Aziz Petrus’un halefini seçeceklerinin altını çizdi. Dualar edilen ayinde Kardinal Re, “Bizler, tarihin bu zor, karmaşık ve ızdıraplı dönüm noktasında Kilise ve insanlığın ihtiyaç duyduğu Papa’nın seçilebilmesi için Kutsal Ruhun yardımını istemek, O’nun nurunu ve kudretini niyaz etmek için buradayız” ifadesini kullandı. Kardinal Re, yeni papayı seçerken, kişisel düşünceleri bir kenara bırakarak aklında ve yüreğinde sadece Tanrı’yı, Kiliseyi ve insanlığın iyiliğini bulundurması gerektiğini söyledi.

Kardinal Re, Konklav’ı, Michelangelo’nun ünlü Son Yargı freskinin bulunduğu Sistine Şapeli’nde gerçekleştireceklerine dikkat çekerek kardinalleri yeni ruhani liderlerini seçerken dikkatli olmaya davet etti. “Büyük teknolojik ilerlemelere sahne olan ancak Tanrı’yı unutmaya yüz tutmuş bir dünyada, herkesi etik ve manevi enerjilerini uyandırmayı en iyi bilen bir papa bahşetmesi için Tanrı’ya dua edelim” diye sözlerini sürdürdü. İtalyan din adamı, günümüz dünyasının Kilise’den insani ve manevi değerlerin korunması konusunda çok şey beklediğini ifade etti. Gizliliği ihlal eden birinin aforoz edileceği Papa Francesco’nun 12 yıllık görev süresinin ardından 21 Nisan’da vefat etmesiyle, dünya genelinde 1,4 milyara yakın inananı bulunan Katolik mezhebinin 267’nci ruhani liderinin belirlenmesi için oylama süreci başladı.

Seçilecek yeni papa, Katolik Kilisesi’nin ruhani liderliği, Vatikan Şehir Devleti Başkanlığı ve Roma Episkoposluğu makamlarının sahibi olacak. 70 ülkeden 133 kardinalin katıldığı Konklav, Papa Francesco’nun ilk kez kardinal atadığı ülkelerin eklenmesiyle Katolik Kilisesi’nin en küresel seçimleri oluyor. Seçici kardinaller, dualar ederek bir tören yürüyüşü gerçekleştirdi ve İncil’in üzerine yemin etti. Yeminlerinde, papalık seçimlerinde görevlerine sadık kalacaklarına ve Konklav’ın gizliliğini ihlal etmeyeceklerine dair taahhüt verdiler. Gizliliği ihlal eden din adamları, Kilise’den aforoz edilme riskiyle karşı karşıya kalacak. Kardinaller, yerel saatle 17.45’te Sistina Şapeli’ne kapandı. Hristiyanlığın en çok takipçisi olan Katolik Kilisesi’nin kurucusu Aziz Petrus’un halefini belirlemek için asırlardır gerçekleştirilen Konklav, Sistina Şapeli’nde 26’ncı kez yapılıyor.

Konklav için yeniden düzenlenen şapelin içine, tüm dünyaya yeni papanın seçilip seçilmeyeceği işaretini verecek olan iki eski soba kuruldu. Dumanın rengi, özel kimyasallarla oluşturuluyor. Şapelin bacasından dumanın çıkması, sobalara monte edilmiş 10 metre yüksekliğindeki bakır borularla sağlanacak. Dumanın yeterince tüttürülememesi riskine karşı, sobalarda elektrik dirençli ve fanlı bir destek bulunuyor. Şapelin tabanı paha biçilemez mozaikleri barındırdığı için özel ahşap bir platformla kaplandı. Üzerine kardinallerin oturacağı sandalyeler ve masalar yerleştirildi. Yaklaşık 400 yıl önce konan bir kurala göre, oy pusulaları kimseye gösterilmeden mühürlü sandığa atılacak. “Diğerleri çıksın” anlamındaki “extra omnes” denilip Sistina Şapeli’nin kapıları kilitlendikten sonra ilk oylama, Çarşamba öğleden sonra başlayacak. Şapelin bacasından ilk dumanın yerel saatle 19’da çıkması bekleniyor. Eğer siyah duman çıkarsa, seçimlerden sonuç alınamadı; beyaz duman çıkarsa, yeni papa seçildiği anlamına geliyor.

Çarşamba günü yeni ruhani liderin seçilmemesi durumunda, Perşembe günü sabah ve öğleden sonra gün içerisinde olmak üzere toplam dört kez oylama daha gerçekleştirilecek. Kardinaller bir isim üzerinde uzlaşamazsa, 34 oylamaya kadar yanıtlar alınmaya çalışılacak. Papanın seçilebilmesi için tüm oyların üçte ikisinin alınması gerekiyor. 34. turdan sonra halen bir lider seçilemezse, en çok oyu alan iki kardinal için balotaj seçimleri yapılacak. Oyların üçte ikisini alan din adamına, görevi kabul edip etmeyeceği ve papalığı boyunca tercih edeceği havari ismi sorulacak. Yalnızca vaftiz edilmiş bir Katolik ve bekar olma şartı bulunsa da, papalar genellikle kardinaller arasından seçiliyor. Bu makama adaylık söz konusu değil. Din adamları, papalığı layıkıyla yerine getirebileceğine inandıkları herhangi bir kardinalin adını oy kağıdına yazabiliyor. Görev kabulü sonrası oy pusulaları bir ipe dizilip, şapeldeki sobaya atılarak yakılacak. Yeni papa ilk olarak, şapelin bitişiğindeki Ağlama Odası’na götürülecek. Papaların bu odada yaşadığı duygu yoğunluğu ve bazılarının ağlaması sebebiyle bu isim verilmiştir. Burada yeni papa, kendisine hazırlanan üç farklı bedendeki cübbeden, bedenine uygun olanı giyecek. Bu sırada, “Başdiyakon” olarak bilinen Kardinal, Aziz Petrus Bazilikası’nın locasına çıkarak Latince, “Habemus Papam (Papamız var)” diyerek meydanda bekleyen on binlerce insana müjde verecek. Sonrasında yeni papa, aynı balkondan halkı selamlayarak onları kutsayacak.

Ne zaman sona ereceği belirsiz olan bu seçimler, yüzyıllar öncesine dayanan geleneklerle gerçekleştirildiğinden, yeryüzünün en gizemli ve ilgi çeken seçimleri arasında yer alıyor. Latincedeki “cum clave”, yani “anahtarla kilitlenmiş” teriminden türeyen Konklav oylamaları yapılırken, kardinaller gerçekten de Sistina Şapeli’ne kilitleniyor. Ne kadar süreceği belirsiz olan Konklav bitene kadar dış dünyayla bağlantıları kesilen kardinallerin cep telefonlarına ve her türlü elektronik eşyasına el konuluyor. Tarihteki en uzun Konklav’ın 1006 gün, en kısasının ise 10 saat sürdüğü biliniyor. Seçici kardinallerin yanı sıra, Konklav sürecinde görev yapacak olan yüzü aşkın din insanı ve laik de muamele görecek. Vatikan sınırları içindeki Azize