Kardinal Robert Francis Prevost Kayserili Mi?

YENİ PAPANIN KİMLİĞİ VE KÖKENLERİ

8 Mayıs’ta Katolik Kilisesi’nin 267. papası olarak seçilen Kardinal Robert Francis Prevost, Arjantinli Papa Francesco’dan sonra Amerika kıtasından gelen ikinci, ABD’den ise ilk papa oldu. Ancak, yeni papa aslen nereli? Papa Kayserili mi? Tarih araştırmacısı Nurhan Çetinkaya, üzerindeki çalışmalarla bazı akrabalarına ulaştığını ve bunlardan bazılarının isim değiştirdiğini öne sürdü.

PAPA’NIN AİLESİ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Çetinkaya, Papa 14. Leo’nun isminin farklı olmasını ve isim değişikliğinin ruhanilerde bir gelenek olduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi: “Kayseri’de bir Asadur Sarafyan var. Amerika’ya gitmiş ve ismini değiştirip Oscar Bankır yapmıştı. Şu an ABD’de yaşayan dünyanın en çok patentine sahip Ermeni’si konumunda. O da ismini ve kimliğini babadan sonra değiştirerek Vatikan’da kardinalliğe başlıyor. Biz de bu varsayımdan yola çıkarak Papa’nın akrabamız olduğunu Kayserili ve Everekli olduğunun kanaatine vardık.” Çetinkaya, kendi aile ağacını teyit eder ve Papa ile tanışmak için bir mektup yazmayı planladığını açıkladı. Cevaba bağlı olarak, uluslararası bir çalışma yapmak istediğini belirtti.

OSMANLI ARŞİVLERİ VE TARİHİ İDDİALAR

Ancak, bu iddiaların resmi bir doğrulaması henüz mevcut değil. Osmanlı arşivlerinde “Prevost” veya benzeri soyadların bulunması, Kayseri’nin tarihsel olarak Hristiyan ve Ermeni nüfusuna ev sahipliği yapmasıyla ilişkilendiriliyor. Kayseri, 19. yüzyılda Katolik Ermeni cemaatinin yoğun olduğu bölgelerden biri olarak biliniyor. Bu durum, yapılacak araştırmalar için bir zemin hazırlayabiliyor. Tarihçiler, bu tür iddiaların doğrulanması için genetik incelemeler ve kapsamlı arşiv araştırmalarının gerekliliğini vurguluyor.