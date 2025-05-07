Kardinal Seçimi Devam Ediyor. Sonuç Yok

KONKLAVDA İLK TUR OYLAMASI

Vatikan’da 133 kardinal, Papa Francis’in vefatının ardından kilisenin 267. papasını belirlemek için bir araya geldi. 800 yılı aşkın bir süredir devam eden geleneksel ritüelle gerçekleştirilen seçimlerin ilk turu sonuç vermedi. Yeni papayı belirlemek için yapılan oylama sonrasında Sistine Şapeli’nden siyah duman yükseldi, bu durum yeni papanın seçilemediğini gösteriyor.

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in 21 Nisan’da ölümünün ardından, dünya genelindeki 1,4 milyar Katolik’in yeni papasını belirlemek için oylama yapıldı. Hristiyan ilahileri eşliğinde Sistine Şapeli’ne giren 133 seçici kardinal, sırasıyla yemin etti. Ardından, Latince “Extra Omnes” yani “işi olmayanlar çıksın” komutu verilerek, sadece seçici kardinallerin kalması sağlandı. 80 yaşın altındaki 133 kardinalin katıldığı oylama, Sistine Şapeli’nin bacasından yükselecek duman ile duyurulacak.

GELECEK OYLAMALAR

Konklavın ilk oturumunda yeni papanın seçilemediğine dair bilgi, bacadan yükselen siyah dumandan anlaşıldı. 133 kardinal, yarından itibaren günde iki oturumla toplamda dört oylama gerçekleştirecek. Eğer yeni papa seçilirse, Sistine Şapeli’nin bacasından beyaz duman yükselecek ve bu durum tüm dünyaya ilan edilecek.