Kardinaller, Gizli Toplantıda Yeni Papa Seçiyor

GİZLİ TOPLANTI BAŞLADI

Katolik Kilisesi’nin merkezi olan Vatikan’da, dünyanın dört bir yanından gelen kardinaller, Sistina Şapeli’nde yeni papanın seçileceği gizli toplantıya adım attı. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in 21 Nisan’da vefat etmesinin ardından, yeni papa belirlenmek için dünyanın farklı yerlerinden gelen 133 kardinal, Papalık seçimine dair gerçekleştirilen Konklav toplantısını başlattı.

Papalık seçimi için yapılan gizli toplantıya katılan kardinaller, Roma Katolik Kilisesi’nin resmi dili Latince ile “mutlak ve ebedi gizlilik” yemini ettikten sonra yeni papa seçimi için ilk oylamaya geçecek. Yemin töreninin ardından Vatikan’ın tören yöneticisi Başpiskopos Diego Ravelli, Latince “Extra omnes” (Herkes dışarı) komutunu verdi. Bu komut sonrası toplantıya dahil olmayan herkes şapeli terk etti ve Sistina Şapeli’nin kapıları kapatıldı. Kardinallerin dış dünyaya duyuracakları tek mesaj, şapelin bacasından çıkacak olan duman olacak. Oy pusulalarının yakılmasıyla ortaya çıkan dumanın siyah olması, oylamanın sonuçsuz kaldığını, beyaz duman ve çan seslerinin yükselmesi ise yeni papanın seçildiğini gösterecek.

Asırlardır hiçbir papanın konklavın ilk gününde seçilmediği göz önüne alındığında, kardinallerden birinin papa olmak için gerekli olan üçte iki çoğunluğu sağlamasının birkaç gün alabileceği tahmin ediliyor. Tarihteki en uzun konklav süreci, 1268-1271 yılları arasında Papa 10. Gregory’nin seçimi sırasında yaşandı. En kısa sürede ise 1503 yılında Papa II. Julius’un seçimi 10 saat içerisinde tamamlandı. Günümüzde papa seçimi genellikle iki veya üç gün içinde sonuçlanıyor.

Bugün başlayan seçim sürecinde oy kullanma hakkına sahip 133 kardinallin 108’i Papa Francis tarafından atanan isimlerden oluşuyor. Bu kardinallerin büyük bir kısmı Asya, Güney Amerika ve Afrika ülkelerinden geliyor. 2013 yılındaki konklava göre, bu konklavda Avrupa ve Kuzey Amerika’dan gelen kardinallerin sayısının düştüğü görülürken, diğer bölgelerden gelen kardinallerin sayısı artmış durumda. İtalya, 17 kardinal ile en büyük temsili korurken, Asya’dan gelen kardinal sayısı ise 10’dan 23’e yükseldi. Seçim sürecinde Avrupa 52, Güney Amerika 17 ve Afrika 17 kardinalle temsil ediliyor.

Henüz yeni papanın kim olacağına dair net bir beklenti bulunmuyor. İtalyan Kardinal Pietro Parolin ve Filipinli Kardinal Luis Antonio Tagle, öne çıkan isimler arasında sayılıyor. Aynı zamanda Fransa’dan Jean-Marc Aveline, Macaristan’dan Peter Erdo, ABD’den Robert Prevost ve İtalya’dan Pierbattista Pizzaballa da dikkatleri çekiyor. Oy kullanan kardinallerin yaklaşık yüzde 80’inin Papa Francis tarafından atanmış olması, Francis’in halefinin, gelenekçi çevrelerin yoğun itirazlarına rağmen, yenilikçi politikalarını sürdürecek bir aday olma ihtimalini artırıyor.