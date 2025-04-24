Kardinaller Meclisi Yeni Papa Seçiyor

KARDİNAL SEÇİMİNE YÖNELİK HAZIRLIKLAR

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un 21 Nisan’da yaşamını yitirmesiyle birlikte Katolik Kilisesinde yeni bir dönem başlıyor. Gözler, halefini seçecek Kardinaller Meclisine çevriliyor. Papalık Seçimi (Konklav) öncesinde, seçici kardinal sayısının dünya genelindeki dağılımı gibi önemli bilgiler ortaya çıkıyor.

Katolik Kilisesinin ruhban sınıfında, Papa’dan sonra en önemli konumda olan kardinallerden 80 yaşının altında olanlar kendi aralarından bir lider seçecek. Vatikan’ın resmi verilerine göre, şu anda 252 kardinal bulunuyor. Papalık Seçimi’ne katılabilecek kardinal sayısı, nisan ayı başında 136 iken, Hint Kardinal George Alencherry’nin 19 Nisan’da 80 yaşını doldurmasıyla bu sayı 135’e düştü. 135 kardinalden biri, Konklav’da 3’te 2, yani 90 kardinalin oyunu aldığında Katolik Kilisesinin 267’nci Papası olacak. Avrupa kıtası, 59 kardalle öne çıkıyor. Avrupa’yı, 20’şer kardinalle Asya ve Kuzey Amerika, 17 kardinalle Güney Amerika, 16 kardinalle Afrika ve 3 kardalle Okyanusya takip ediyor. Bu durum, kıtalar arasında bir rekabetin yaşandığını gösteriyor.

Papa Franciscus, 12 yıllık papalığı döneminde toplam 10 kardinal atadı. Bu atamalar, Kardinal Meclisinin daha az Avrupa ağırlıklı ve daha çeşitli bir yapıda olmasına katkı sağladı. Buna göre, Kardinaller Meclisi’nde Papa Franciscus’un atadığı 108 kardinal bulunuyor. Franciscus’un halefini seçecek olan kardinaller arasında, geçmiş papaların döneminde atananlar da yer almakta. Bu tablo, yeni papanın Franciscus’un çizgisini sürdüreceği ihtimalini artırıyor.

Papa Franciscus’un 26 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek cenaze töreninin ardından, 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan Konklav’a öne çıkan bazı adaylar dikkat çekiyor. Bu adaylar arasında Kardinal Pietro Parolin, Luis Antonio Tagle, Robert Sarah, Fridolin Ambongo Besungu ve Matteo Zuppi yer alıyor.

Kardinal Pietro Parolin, 70 yaşında ve Vatikan Devlet Sekreteri olarak biliniyor. Diplomatik becerileriyle öne çıktığı gibi, alçakgönüllü bir reform yanlısı olarak da tanınıyor. Kardinal Luis Antonio Tagle, 67 yaşında ve “Asya’nın Francis’i” olarak anılıyor. Sosyal adalet konularındaki etkin çalışmaları ile dikkat çekiyor. Diğer aday Kardinal Robert Sarah ise 79 yaşında, sert muhafazakâr görüşleriyle tanınmakta ve Papa Franciscus’un bazı reformlarına karşı duruyor. Kardinal Fridolin Ambongo Besungu, çevresel adalet konusundaki duruşuyla öne çıkarken, Afrika’nın demografik gerçeklerini daha iyi temsil edebilecek bir aday olarak değerlendiriliyor. Son olarak, Kardinal Matteo Zuppi, reformist ve sosyal duyarlılığı yüksek bir lider profiline sahip bulunuyor.