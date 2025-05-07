Kardinaller, Yeni Papa İçin Toplandı

HİZMETE HAZIRLANAN KARDİNAL TOPLULUĞU

Hristiyan Katolik Kilisesine bağlı kardinaller, yeni papayı ve Vatikan’ın yeni devlet başkanını seçmek amacıyla Vatikan’da bir araya geldi. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in 21 Nisan’da vefatının ardından yeni papayı belirlemek için dünyanın dört bir yanından gelen 133 kardinal, Papalık seçimi için düzenlenen toplantı öncesinde Aziz Petrus Bazilikası’nda toplandı. Konklav öncesinde bazilikada yapılan ayini yöneten Kardinal Giovanni Battista Re, kardinallere “zor ve karmaşık” bir dönemde Katolik Kilisesi’ne rehberlik edebilecek uygun bir lider seçmeleri çağrısında bulundu. Kardinal Re, “Bu, kilisenin birliğini korumaya yönelik güçlü bir çağrıdır. Bu birlik, tekdüzelik anlamına gelmez, çeşitlilik içinde sağlam ve derin bir birlik anlamına gelir” ifadesini kullandı. Ayrıca oylamanın “olağanüstü öneme sahip” olduğunu belirterek kardinallerin kişisel görüşlerini bir kenara bırakmaları gerektiğini vurguladı.

İLK OYLAMA İÇİN HAZIRLIK

Yapılan ilk toplantı saat 17.30’da başladı. Konklav katılımcılarının dış dünya ile iletişim kurmasını engellemek amacıyla Vatikan toprakları içinde mobil sinyaller devre dışı bırakıldı. Papayı belirlemek amacıyla ilahiler eşliğinde ilk oturum için Sistina Şapeli’ne girecek olan 133 kardinal, İncil’e el basarak hiçbir ayrıntıyı paylaşmayacaklarına dair yemin edecek. Bugün tek bir oylama gerçekleştirilecek. Orta Çağ’a dayanan ritüel çerçevesinde, Aziz Petrus’un varisi olacak yeni lideri seçmek amacıyla gizli bir oturumda oy kullanacaklar. Kardinaller, Katolik Kilisesi’nin 267’nci papasını seçmek üzere sadece bir oylama gerçekleştirecek. Her gün en fazla 4 defa oy kullanabilecekler.

İLK DEFA KATILIM GÖSTEREN ÜLKELER

Bugün başlayan konklavda, 6 kıtadan 71 farklı ülkeden kardinal yer aldı. Müteveffa Papa Francis’in aralarında Orta Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Malezya, Myanmar, Paraguay ve Singapur’un da bulunduğu ve daha önce hiç kardinali olmayan birçok ülkeye atama yapması, bu konklavda 15 ülkenin tarihlerinde ilk defa seçici kardinallerle temsil edilmesini sağladı. Bu durum, seçim sürecinin günler alabileceği beklentisini doğuruyor. Yüzyıllardır konklavın ilk gününde hiçbir papanın seçilmemesi nedeniyle, bir kardinallerden birinin papa seçilmesi için gereken üçte iki çoğunluğu sağlamak için birkaç gün sürebileceği tahmin ediliyor.

BEYAZ DUMAN BEKLEYİŞİ

Oylama sonrası oy pusulalarının yakılması ve şapelin bacasından siyah duman çıkması, oylamanın sonuçsuz kaldığını gösterecek. Bacadan beyaz duman çıkması ve çanların çalması ise 1.4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi’nin yeni liderinin belirlendiğini ilan edecek. Eğer kardinaller ilk oylamanın ardından beklenen 3’te 2’lik çoğunluğu sağlayamazsa, akşam yemeği için konakladıkları Casa Santa Marta misafirhanesine geri dönecekler. Bu süreçte 20’den fazla oy alan adayları değerlendirip uzlaşı arayacaklar. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, misafirhanede çalışan garsonlar ve mutfak personeli gizlilik yemini etti ve konklav süresince yerleşkeyi terk etmelerine izin verilmeyecek. Kardinaller, Sistina Şapeli’nin dışında binlerce Katolik, yeni Papayı müjdeleyen beyaz dumanı sabırsızlıkla bekliyor.