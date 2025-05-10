Kardiyoloji Uzmanı Uyarıyor: Kalp Gribine Dikkat!

KALP GRİBİNE DİKKAT

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, özellikle genç ve orta yaştaki bireylerde daha sık görülen kalp gribinin (miyokardit) tehlikelerine dair önemli uyarılarda bulundu. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından süren göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi şikayetlerle karşılaşıldığında bir uzmandan yardım alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Boztosun, erken teşhisin hayat kurtardığını dile getirdi.

KALP GRİBİ NEDİR?

Kalp gribi olarak bilinen miyokardit, kalp kasının iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ve genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının sonrasında gelişen bir durumdur. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Boztosun, bu hastalığın özellikle gençler ve orta yaş grubundakilerde daha sık görüldüğüne dikkat çekti. Ayrıca, kalp gribinin hem hafif seyreden vakalarla hem de yoğun bakım tedavisi gerektiren ciddi halleri olabildiğini ifade etti.

Kalp gribi, bazen nezle ve grip belirtileriyle karışabiliyor. Prof. Dr. Boztosun, “Hastalar genellikle üşüme, titreme, nezle ve grip gibi hafif şikayetlerle başvurabiliyor. Ancak bazen bu belirtilere ek olarak göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, ayaklarda şişlik ve bayılma gibi daha ciddi bulgular da görülebiliyor. Bu durumda, kalp krizi ile kalp gribi arasındaki farkın doğru bir şekilde tespit edilmesi hayati önem taşıyor” dedi.

YOĞUN BAKIM GEREKTİREN VAKALAR

Prof. Dr. Boztosun, kalp gribi vakalarının bazılarının yoğun bakım tedavisi gerektirebileceğini belirtti. “Özellikle uzun süre devam eden nezle grip şikayetleri, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ayaklarda şişlik gibi belirtiler varsa, mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Bir vakamızda genç bir hastamızda nezle şikayetleri uzamıştı ve bayılma ile bize başvurdu” diye konuştu. Geç müdahale nedeniyle kaybettikleri hastaya dikkat çeken Boztosun, bu durumların erken tanının önemini gözler önüne serdiğini vurguladı.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Kalp gribi şüphesi taşıyan hastaların kesinlikle kardiyoloji uzmanına yönlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Boztosun, “Göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı ve ayaklarda şişlik gibi belirtiler varsa, mutlaka kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Kalp gribinin erken teşhisi ve uygun tedavi yöntemleri sayesinde hastalar sağlığına kavuşabiliyor. Bu nedenle belirtileri hafife almamak ve geç kalmamak çok önemli” dedi.