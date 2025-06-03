Karekod Dönemi 28 Temmuz’da Başlayacak. Vatandaşlar Denetim Sonuçlarını Görebilecek

DÜNYA GIDA GÜVENİRLİĞİ GÜNÜ VE KAREKOD UYGULAMASI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği’nde 7 Haziran’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla Dünya Gıda Güvenilirliği Günü olarak kutlandığını belirtti. Vatandaşların gıda işletmelerinde en son ne zaman denetim yapıldığı bilgisine ulaşabilmesi için karekod uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Yumaklı, “Tarım Cebimde” uygulamasıyla vatandaşların kontrol yapabileceğini ifade etti.

KAREKOD UYGULAMASI 28 TEMMUZ’DA ZORUNLU OLACAK

Yumaklı, gıda işletmelerinin denetim sonuçlarının uygulamada gösterileceğini vurgulayarak, “Gıdada karekod uygulaması 28 Temmuz itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu olacak.” şeklinde konuştu. Bu bağlamda, bakanlık olarak gıdanın tohumdan sofraya kadar her aşamasında aktif rol aldıklarını vurguladı ve bu süreci üç ana başlık altında topladı: birincisi, gıda arz güvenliğini sağlamak için üretim faaliyetleri; ikincisi, tarım ile sanayi entegrasyonunu desteklemek amacıyla kırsal kalkınma yatırımları; üçüncüsü ise gıdanın denetim ve kontrol mekanizmasıdır.

KAPSAMLI DENETİM SİSTEMİYLE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ

Gıda güvenilirliğinin, üretimin başladığı ilk noktadan itibaren titizlikle izlenip takip edilmesiyle mümkün olduğunu ifade eden Yumaklı, Türkiye genelinde 81 ilde kapsamlı bir denetim sistemi olduğunu belirtti. Toplamda 148 gıda kontrol laboratuvarı, 15 Ar-Ge merkezi ve 8 binden fazla gıda kontrol görevlisi ile bu süreci yönetiyor. Bu güçlü altyapıyla 2024 yılında 1,3 milyondan fazla denetim gerçekleştirildi. 1 Ocak’tan bu yana 503 bin gıda denetimi yapıldığı ve bu denetimlerde 11 bin 702 uygunsuzluk tespit edildiği aktarıldı.

Pestisitlerle ilgili yürütülen dezenformasyona dikkat çeken Bakan Yumaklı, halkı paniğe sevk eden söylemleri doğru bulmadıklarını ifade etti. Avrupa Birliği ile tam uyum içinde olduklarını belirterek, şimdiye kadar 223 pestisit maddesinin kullanımını yasakladıklarını vurguladı. Hasat öncesi ve sonrası süreçlerde titizlikle denetim yaptıklarını söyleyen Yumaklı, son üç yılda 250 bin pestisit kontrolü gerçekleştirildiğini, pestisit kalıntılarının yüzde 35 oranında azaldığını aktardı.

TARIM CEBİMDE UYGULAMASI VE GIDADA ŞEFFAFLIK

Gıda işletmelerinin denetim sonuçlarının takip edilmesini kolaylaştırmak amacıyla karekod uygulamasının hayata geçirildiğini belirten Bakan Yumaklı, “Tarım Cebimde uygulaması üzerinden vatandaşlarımız işletmelerin en son ne zaman denetlendiğini görebilecek.” dedi. Ayrıca, 28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren gıda işletmelerinde karekod bulundurma zorunluluğunun başlayacağını da ekledi. Etkinlikte Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık gıda denetimlerinin tüketici sağlığı açısından taşıdığı önemi vurguladı. Bakan Yumaklı, konuşmaların ardından coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret etti ve yerel üreticilerle sohbet etti.