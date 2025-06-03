KAREKOD DÖNEMİ 28 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

DÜNYA GIDA GÜVENİRLİĞİ GÜNÜ AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği’nde, 7 Haziran tarihinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla Dünya Gıda Güvenilirliği Günü olarak kutlandığını belirtti.

KAREKOD UYGULAMASI BAŞLIYOR

Gıda işletmelerinin en son denetim tarihi hakkında vatandaşların bilgi almasını sağlamak için karekod uygulamalarını hayata geçirdiklerini hatırlatan Yumaklı, Tarım Cebimde uygulamasıyla vatandaşların bu denetim bilgilerine ulaşabileceğini ifade etti. Yumaklı, “Gıdada karekod uygulaması 28 Temmuz itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu olacak.” dedi.

Bakan Yumaklı, gıdanın tohumdan sofraya kadar her aşamasında aktif rol aldıklarının altını çizerek, bu sürecin üç ana başlık altında toplandığını söyledi: Birincisi, gıda arz güvenliğini sağlamak için üretim faaliyetleri; ikincisi, tarım ile sanayi entegrasyonunu desteklemek amacıyla kırsal kalkınma yatırımları; üçüncüsü ise gıdanın denetim ve kontrol mekanizmasıdır. Yumaklı, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve kaliteli gıdaya ulaşmasını sağlamak için güçlü bir denetim altyapısına sahip olduklarını aktardı.

KAPSAMLI DENETİM SİSTEMİ

Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde 81 ilde kapsamlı bir denetim sisteminin bulunduğunu belirterek, “41’i kamuya ait, 107’si özel olmak üzere toplam 148 gıda kontrol laboratuvarı hizmet veriyor.” dedi. Ayrıca, 15 Ar-Ge merkezi ve 8 binden fazla gıda kontrol görevlisinin bulunduğunu dile getiren Yumaklı, 2024 yılında 1,3 milyondan fazla denetim gerçekleştirdiklerini açıkladı. 1 Ocak’tan bu yana 503 bin gıda denetimi yapan Bakan, bu denetimlerde 11 bin 702 uygunsuzluk tespit ettiklerini ve toplamda 1 milyar 56 milyon lira cezai işlem uygulandığını söyledi.

PESTİSİTLER KONUSUNDA KONTROL

Pestisitlerle ilgili yapılan yanlış bilgilendirmelere de değinen Yumaklı, halkı paniğe sevk eden söylemleri doğru bulmadıklarını ifade etti. Avrupa Birliği ile tam uyum sağladıklarını belirten Yumaklı, şimdiye kadar 223 pestisit maddesinin kullanımını yasakladıklarını kaydetti. Son üç yılda 250 bin pestisit kontrolü gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan, kalıntıların yüzde 35 oranında azaldığını vurguladı.

TARIM CEBİMDE UYGULAMASI İLE ŞEFFAFLIK

Gıda işletmelerinin denetim sonuçlarını tüketicilerin kolayca takip etmelerini sağlamak amacıyla karekod uygulamasını hayata geçirdiklerini söyleyen Yumaklı, “Tarım Cebimde uygulaması üzerinden vatandaşlarımız işletmelerin en son ne zaman denetlendiğini görebilecek. 28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren gıda işletmelerinde karekod bulundurma zorunluluğu başlayacak.” dedi. Etkinlikte, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, güvenilir gıdaya ulaşılması için yapılan çalışmaların önemine değinirken, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ise gıda denetimlerinin tüketici sağlığı açısından taşıdığı önemi vurguladı. Bakan Yumaklı, etkinliğin ardından coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret ederek yerel üreticilerle sohbet etti.