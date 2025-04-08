Karekod Operasyonu İle 18 Tutuklama Yapıldı

229 MİLYON LİRALIK VURGUNUN ARKASINDAKİ ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte bir internet sitesi aracılığıyla yedek parça satışı yaparak toplamda 229 milyon lira haksız kazanç elde eden dolandırıcılık şebekesine yönelik “karekod” operasyonu düzenledi. Operasyon sonucunda, 413 suç kaydı bulunan ve 5 yıldır aranan şebeke liderinin de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

ŞEBEKE’NİN DOLANDIRICI TAKTİKLERİ

Şebeke, 140 farklı olayda müşterilerle irtibat kurarak ürün bedelini peşin almalarına rağmen ürünleri teslim etmedi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu’na göre, bu suretle 229 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Dolandırıcılar, hesaplarına aktarılan paraları ATM’lerde cep telefonu ile karekodla çekerek, topladıkları parayı örgüt liderlerine ulaştırdı.

ŞEBEKE LİDERİ 5 YIL SONRA YAKALANDI

Diyarbakır’dan İstanbul’a özel bir ekip gönderilerek, 413 farklı suç kaydı bulunan ve 5 senedir aranan örgüt lideri H.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık bir haftalık saha çalışmasının ardından, Diyarbakır polisi şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. İlgili ekiplerin Diyarbakır’dan koordine etmesi ile eş zamanlı operasyon düzenlendi ve tutuklanan 18 şüphelinin hesaplarına el konuldu.

MAĞDURLARDAN TEPKİ MESAJLARI

Dolandırıldığını fark eden bir mağdur, şüpheliye 0,5 TL göndererek, “Dolandırıcı seni bulacağım oğlum, 2 bin 500 TL’mi geri ver, yoksa sen bilirsin” mesajını iletti. Başka bir mağdurun ise, 5 TL gönderip, “Seni çiğ çiğ yemez miyim, unutma adımı” mesajı göndermesi dikkat çekti.