Karekod Uygulaması İçin Bilgilendirme Toplantısı

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda işletmelerinde zorunlu hale getirdiği karekod uygulamasıyla ilgili bilgilendirme toplantıları Uşak’ta sürüyor. Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu toplantılar, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği’nin toplantı salonunda yapıldı. Bu toplantıya Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, Gıda ve Yem Şube Müdürü Sancar Türkmen ile Aşçılar Odası Başkanı Şeref Parlas katıldı.

KAREKOD SİSTEMİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Yetkililer, karekod sisteminin hem istihdam hem de esnaf açısından taşıdığı önemi anlatarak, bu uygulamanın gıda güvenliği ve şeffaflık konusunda atılan önemli bir adım olduğunu belirtti. Toplantı sırasında, karekod sisteminin pratik kullanımına dair kayıt süreçleri ve teknik detaylar hakkında da kapsamlı bilgiler verildi.

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği bilgilendirme çalışmaları, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Mediakopyalar ile ilgili gıda güvenliği açısından alınan bu önemli önlemler, esnaflar ve üreticiler için de büyük fayda sağlayacak.