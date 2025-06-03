Karekod Zorunluluğu 28 Temmuz Başlıyor

GIDA GÜVENLİĞİ GÜNÜ’NÜ KUTLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği’nde yaptığı konuşmada, 7 Haziran’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla Dünya Gıda Güvenilirliği Günü olarak kutlandığını belirtti.

KAREKOD ZORUNLULUĞU 28 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Gıda işletmelerinde son denetim bilgisine ulaşım sağlamak için karekod uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsatan Yumaklı, “Tarım Cebimde” uygulamasıyla vatandaşların kontrol yapabileceğini açıkladı. Yumaklı, işletmeye ait denetim sonuçlarının bu uygulamada gösterileceğini belirterek, “Gıdada karekod uygulaması 28 Temmuz itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu olacak.” dedi.

TOHUMDAN SOFRAYA AKTİF ROL

Bakan Yumaklı, bakanlık olarak gıdanın tohumdan sofraya kadar her aşamasında etkin rol oynadıklarını ifade ederken, bu süreci üç ana başlık altında topladı: birincisi gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla üretim faaliyetleri; ikincisi kırsal kalkınma yatırımlarını desteklemek; üçüncüsü ise gıdanın denetim ve kontrol mekanizmasıdır. Yumaklı, gıdanın güvenilir olmasının üretimin başladığı noktadan itibaren titizlikle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

KAPSAMLI DENETİM SİSTEMİ

Türkiye genelinde 81 ilde kapsamlı bir denetim sisteminin mevcut olduğunu ifade eden Bakan, 41 kamuya ait ve 107 özel olmak üzere toplam 148 gıda kontrol laboratuvarının hizmet verdiğini anlattı. Bakan Yumaklı, 15 Ar-Ge merkezi ve 8 binden fazla gıda kontrol görevlisinin görev yaptığını belirtti. 2024 yılında 1,3 milyondan fazla denetim gerçekleştirildiğini söyleyen Yumaklı, 1 Ocak’tan bu yana 503 bin gıda denetimi yapıldığını açıkladı. Denetimler sonucunda 11 bin 702 uygunsuzluk tespit edildiğini ve 1 milyar 56 milyon lira cezai işlem uygulandığını dile getirdi.

PESTİSİT MÜCADELESİ

Pestisitlerle ilgili yanlış bilgilendirmelere de değinen Yumaklı, “Halkımızı paniğe sevk eden, çiftçilerimizi haksız yere hedef gösteren söylemleri doğru bulmuyoruz.” şeklinde konuştu. Avrupa Birliği ile tam uyumlu olduklarını ifade eden Bakan, bu zamana kadar 223 pestisit maddesinin kullanımını yasakladıklarını belirtti. Son üç yılda 250 bin pestisit kontrolü yapıldığını söyleyen Yumaklı, pestisit kalıntılarının yüzde 35 oranında azaldığını vurguladı. İhracatta geri dönen ürün oranının binde bir seviyesinde olduğunu ekledi.

TARIM CEBİMDE UYGULAMASI

Gıda işletmelerinin denetim sonuçlarının tüketiciler tarafından kolayca izlenmesini sağlamak amacıyla karekod uygulamasının başlatıldığını söyleyen Bakan, “Tarım Cebimde uygulaması üzerinden vatandaşlarımız işletmelerin en son ne zaman denetlendiğini görebilecek.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren gıda işletmelerinde karekod bulundurma zorunluluğunun başlayacağını aktardı.

Etkinlikte Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, güvenilir gıdaya ulaşım için yapılan çalışmalar ve tüketici bilincini artırmaya yönelik projelerin önemini vurguladı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ise gıda denetimlerinin tüketici sağlığı açısından taşıdığı önemi dile getirdi. Bakan Yumaklı, konuşmaların ardından coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret ederek yerel üreticilerle sohbet etti.