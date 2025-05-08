Karekod Zorunluluğu Getirildi. Tüketici Bilgileri Artacak

KAREKOD ZORUNLULUĞU YÜRÜLÜĞE GİRDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”, 8 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile gıda satış ve toplu tüketim alanlarında gıda işletmesi karekodunun görünür bir yerde bulundurulması zorunlu hale geldi.

KAREKOD UYGULAMASI TÜKETİCİ GÜVENİNİ ARTIRIYOR

Yeni yönetmelik değişikliği kapsamında, marketler, restoranlar ve diğer gıda satış ile toplu tüketim yerleri, işletme karekodlarını müşterilerin kolayca görebileceği yerlerde sergilemek zorundalar. Bu karekodlar, işletmelerin gıda güvenilirliği ile denetim bilgilerine ulaşım sağlayarak tüketici güvenini artırmayı hedefliyor. Uygulama ile ilgili detaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi internet sitesinde yayımlanacak usul ve esaslarla belirlenecek.

Gıda işletmelerinin karekod zorunluluğuna uyum gösterip göstermediği konusunda 60 günlük bir geçiş süresi tanındı. Bu süre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygulama ile ilgili usul ve esasları resmi internet sitesinde açıklanmasından sonra başlayacak. İşletmelerin, bu süre içinde karekod sistemini devreye sokması gerekiyor. Bakanlık, uygulamanın denetim ve takibini gerçekleştirecek.