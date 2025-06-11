Karen Bass, Los Angeles’ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Etti

LOS ANGELES BELEDİYE BAŞKANI YASAK İLAN ETTİ

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kentte sokağa çıkma yasağı uygulandığını duyurdu. Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinin Belediye Başkanı Karen Bass, düzensiz göçmenleri destekleme amacıyla düzenlenen protestolar sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı. Yasağın yerel saat ile 20.00’da başlayıp, 06.00’ya kadar yürürlükte olacağı ve merkezi bölgede yaklaşık 2 kilometrelik bir alanda geçerli olacağı öğrenildi.

YASAĞI İHLAL EDENLER TUTUKLANACAK

Başkan Bass, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yasağı çiğneyenlerin tutuklanacağını belirtti. Ayrıca, “Los Angeles şehir merkezindeki durumu yakından takip ediyor ve topluluklarımızı korumak için yeni önlemler almaya hazırlanıyorum. Başkan’ın kaotik tırmanışından faydalanan kötü niyetli kişileri durdurmak için bu gece saat 20.00’dan itibaren Los Angeles şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan ettim. Eğer Los Angeles şehir merkezinde yaşamıyor veya çalışmıyorsanız, bu bölgeden uzak durun. Kolluk kuvvetleri sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişileri tutuklayacak ve hakkınızda dava açılacaktır.” sözlerini kullandı.