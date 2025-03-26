Karesi’de Araç Kamyonet Altına Girdi

OTOMOBİL KAMYONETİN ALTINA GİRDİ

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir otomobil, yol kenarında park halinde duran bir kamyonetin altına girdi. Olayda otomobilde bulunan 3 kişi, yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve durumları hakkında bilgi verildi. Kaza, Karesi ilçesi Ertuğrul Gazi Caddesi çevre yolunda meydana geldi.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

10 SC 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki 10 ARN 191 plakalı açık kasa kamyonetin altına girdi. Kaza sonrası, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yaralı olan 3 kişiyi otomobilden çıkartarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.