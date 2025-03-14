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Karesi’de İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı

KARESİ İLÇESİNDE KAZA!

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir işçi servisi ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 6 kişi yaralanıyor. Kaza, Karesi ilçesi Maltepe Mahallesi Akçay Sokak üzerinde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 S 00531 plakalı işçi servisi, E.Ç. yönetimindeki 10 Y 8730 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada, işçi servisinde bulunan 5 işçi ve otomobilin sürücüsü yaralanıyor. Yaralılar, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıyor. Polis ekipleri, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıyor.

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