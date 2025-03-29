Karesi’de Mıcır Yüklü Kamyon Devrildi

KAMYONUN DEVİLMESİ SONUCU YARALILAR KURTARILDI

Balıkesir’in Karesi ilçesinde, mıcır yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi yaralanarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, sabaha karşı Karesi ilçesine bağlı İbirler ve Davutlar Mahallesi arasında gerçekleşti. 45 AGE 258 plakalı kamyonun devrilmesiyle araç içerisinde sıkışan iki kişi, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin demir kesme araçları ile kabin kesilerek kurtarıldı.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kamyonun içinde bulunan şoför O.S. ve yolcu R.M., kabinden çıkarıldıktan sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin kamyonu yol kenarına çekmesinin ardından kapanan yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili tahkikat ise devam ediyor.