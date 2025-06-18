Karesi’de Orman Yangını Kontrol Altında

KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Ziyaretli Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını, yaklaşık 5 saat süren etkili bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, bölgedeki soğutma işlemleri devam ediyor.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, ekipler alevlerin yeniden alevlenmesini önlemek için soğutma çalışmalarına odaklandı. Kırsal alanda gelişen bu olay sebebiyle, yerel ekiplerin yoğun çabaları takdir topluyor. Yangın sonrası yapılacak değerlendirmelerin önem taşıdığı belirtiliyor.