Karesi İlçesinde Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAZA SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
BALIKESİR’in Karesi ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 civarında Balıkesir- Edremit karayolunun Naipli Kavşağı’nda gerçekleşti. Yavuz Ö. idaresindeki 10 ADE 915 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan geçmeye çalıştı. Bu esnada Tamer Taş’ın yönetimindeki 10 ACF 907 plakalı kamyonla çarpıştı.
OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Tamer Taş kaza yerinde yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü Yavuz Ö. yaralandı. Tamer Taş’ın cenazesi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı Yavuz Ö. aynı hastanede tedavi altına alındı.
TRAFFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından eski seyrine döndü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.