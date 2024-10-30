Karganın Sahibi Kim? Sosyal Medya Tartışması

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖREN KARGA GÖRÜNTÜLERİ

Sivas’ta üniversite öğrencisi Azra Boysak’ın (30) eline konan kargayı sevdiği ve otobüse kadar gittiği anların görüntüleri, sosyal medya üzerinde büyük bir ilgi topladı. Küçükken bulduğu ve yetiştirdiği kargasının çalındığı iddiasıyla Aydın Şeker (55) polise şikayette bulundu. Boysak, kargayı görüntülediği günden sonra bir daha görmediğini ifade etti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Fransız Dili Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi olan Boysak, okuldan çıkıp işe gitmek için yürüdüğü esnada gördüğü kargayı videoya aldı. Karganın yakınlaştığını ve elinde konakladığını belirten Boysak, bu anları sosyal medya platformunda paylaştı. Videoda, “İlk kez kendini sevdiren bir karga gördüm, bu ne güzellik, bu ne tatlılık, şu tatlılığa bir bak” sözleriyle kargayı sevdi.

KARGA İDDİALARI VE ŞİKAYETLER

Azra Boysak’ın elinde giden karganın videosu sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenme aldı. Gazetecilerin ilgisi üzerine açıklama yapan Boysak, okuldan çıkıp rastladığı karganın videosunu çekip daha sonra uçup gittiğini ve bir daha görmediğini dile getirdi. Karga haberinin basına yansımasının ardından Aydın Şeker, 3 hafta önce kendisine ait karganın çatı katından çalındığını belirtip polise başvurdu. Şeker, “Sosyal medyada gezinen karga, ismini ‘Şakir’ koymuşlar. Asıl ismi ‘Karadayı’dır. Ben yetiştirdim, büyüttüm. Köy yolunda yavruyken buldum. Ölmek üzereydi. Yaralıydı ve karıncalar sarmıştı. Alıp getirdim, besledim, büyüttüm. Kargaların yoğun olduğu bir bölgeye bıraktım, ama gitmedi, geri geldi” diyerek karganın kendisiyle olan geçmişini anlattı.

KARGANIN SAHİPLENİP SAHİPLENİLMEDİĞİ KONUSU

Şikayet üzerine karakola giden Azra Boysak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu karga videosunu televizyonda veya sosyal medyada mutlaka görmüşsünüzdür. Videoyu ben çekmiştim. Şu an karakoldan geliyorum, kargayla alakalı ifade verdim. Kargayı yaklaşık 2 hafta önce gördüm, birkaç gün önce de videosunu paylaştım. Ama karga şu an bende değil, sahiplenmedim veya evime getirmedim” ifadelerini kullandı. Boysak, karganın özgür bir hayvan olduğunu düşündüğü için sahiplenmeyi aklında bile geçirmediğini belirtti. “Kargalar, genel olarak kuşları çok seviyorum. O karga gelip kendini sevdirdi. İlginç bir olay yaşadım ama kargayı sahiplenmedim. Tekrar karşılaşır mıyız bilmiyorum” diyerek duygu ve düşüncelerini aktardı.