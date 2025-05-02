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Kargı’da Fotoğraf Sergisi Açıldı

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN KARGI FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI

Çorum’un Kargı ilçesinde “Öğrencilerin Gözünden Kargı” temalı fotoğraf sergisi gerçekleşti. Kargı 125. Yıl Anaokulunda düzenlenen sergide, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerine dair fotoğraflar yer aldı. Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Kargı İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz ve Kargı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, açılış kurdelesini kestikten hemen sonra sergiyi gezdi.

SERGi NEDEN DÜZENLENİYOR?

Kargı 125. Yıl Anaokulu Müdürü Fatma Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel hale getirdikleri “Çocukların Gözünden Kargı” temalı fotoğraf sergisinin, çocukların zihinsel becerilerini artırarak yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçladığını ifade etti. Akpınar, sergiyle birlikte Kargı’nın doğal ve kültürel güzelliklerini arşivleyerek gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

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