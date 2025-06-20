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Kargı’da Freni Çekilmeyen Traktör Takla Attı

HAREKETSİZ BIRAKILAN TRAKTÖR TAKLA ATIYOR

Çorum’un Kargı ilçesinde meydana gelen olayda, el freni çekilmeyen bir traktörün hareket etmesi sonucu şarampolde takla attığı bildiriliyor. Kaza, Kargı ilçesine bağlı Akkaya köyünde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Bayram K. arazide otlattığı hayvanlarının yanına gittiği sırada traktörünün el frenini çekmeden uzaklaştı. Freni çekilmeden bırakılan traktör, hareket ederek şarampolde takla attı. Kazanın sonucunda traktör tamamen kullanılmaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanmanın meydana gelmemesi sevindirici bir durum olarak değerlendiriliyor.

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