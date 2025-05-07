Kargı’da Kamu Personeli Kitap Okuyor

KAMU PERSONELİ OKUMA ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Çorum’un Kargı ilçesinde “Kamu Personeli Okuyor Projesi” başladı. Bu proje sayesinde kamu personeli, aynı anda kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Şehit Suat Yaşar İlçe Halk Kütüphanesi, ilçede kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedefleyerek bu projeyi hayata geçirdi. Öğle yemeği sırasında ellerine kitaplarını alan kamu görevlileri, yaklaşık bir saat boyunca kitap okudu.

PROJENİN HEDEFİ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINI ARTIRMAK

Suat Yaşar İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Furkan Yiğit, projenin amacının kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek olduğunu söyledi. Ayrıca Yiğit, bu etkinlikle örnek bir davranış sergileyerek topluma mesaj vermek istediklerini belirtti.