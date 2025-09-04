Kargı’daki Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

MUHTARLAR TOPLANTISI KARGI’DA GERÇEKLEŞTİ

Çorum Valiliği tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısı Kargı ilçesinde yapıldı. Vali Ali Çalgan başkanlığındaki toplantıda AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur ile il ve ilçe kamu kurumlarının temsilcileri ve mahalle ile köy muhtarları bir araya geldi.

MÜŞTEREK SORUNLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda muhtarlar, hizmet ettikleri bölgelerdeki sorunlar ve taleplerini dile getirdi. Çalgan, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Toplantının hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.