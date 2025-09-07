Kargılı Köyü’nde Yangın Çıktı

YILDIRIM DÜŞMESİYLE ATEŞ YÜKSELDİ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kargılı köyü civarındaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi. Alevler, ekiplerin ve köylülerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucunda, yaklaşık 8 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

MÜDAHALE EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Kargılı köyüne yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan ormanlık alanda meydana gelen yangın, yıldırım düşmesinin ardından başladı. İhbar üzerine Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ilk müdahale ekipleri ve arazözler hızla bölgeye yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmalarına, Kargılı köylüleri de aktif bir şekilde destek verdi.

CONTROLLER NEDENİYLE ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin ve köylülerin yoğun çabası sayesinde alevler, ormanın daha geniş bir alanına yayılmadan kontrol altına alındı. Yangın, kısa süre içerisinde söndürüldükten sonra bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkmasının ardından toplamda 8 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bilgileri aktarıldı.