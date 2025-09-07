Kargılı Köyü’nde Yıldırım Yangın Çıkardı

YILDIRIM DÜŞMESİYLE YANGIN ÇIKTI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kargılı köyü çevresindeki ormanlık alana yıllırım düşmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangının, ekiplerin ve köylülerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldüğü ve yaklaşık 8 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

MÜDAHALE EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Kargılı köyüne yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonrası yangın başladı. İhbar üzerine Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ilk müdahale ekipleri ve arazözler bölgeye yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmalarında Kargılı köylülerinin de desteği yapıldı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin ve köylülerin yoğun çabası ile alevlerin daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındığı ifade edildi. Yangın kısa süre içinde söndürüldükten sonra bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangından etkilenen alanın büyüklüğü ise yaklaşık 8 dekar olarak bildirildi.