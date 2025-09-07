Haberler

Kargılı Köyü’nde Yıldırım Yangın Çıkardı

YILDIRIM DÜŞMESİYLE YANGIN ÇIKTI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kargılı köyü çevresindeki ormanlık alana yıllırım düşmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangının, ekiplerin ve köylülerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldüğü ve yaklaşık 8 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

MÜDAHALE EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Kargılı köyüne yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonrası yangın başladı. İhbar üzerine Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ilk müdahale ekipleri ve arazözler bölgeye yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmalarında Kargılı köylülerinin de desteği yapıldı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin ve köylülerin yoğun çabası ile alevlerin daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındığı ifade edildi. Yangın kısa süre içinde söndürüldükten sonra bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangından etkilenen alanın büyüklüğü ise yaklaşık 8 dekar olarak bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Başsavcılık, Dansların İnceleneceğini Açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'taki Manifest konserinde yapılan dans figürleri ve kostümlerle ilgili olarak "Hayasızca hareket" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Haberler

Eskişehir’de Kıyafet Alışverişi Yoğunluğu

Eskişehir'de yeni eğitim yılı öncesi veliler, çocuklarının okul giysilerini temin etmek için son dakikada alışverişe çıkarken, mağazalarda yoğunluk gözlemleniyor. Esnaflar talebe yetişmeye çalışıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.