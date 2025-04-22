Kargo Aracı Takla Attı, 4 Yaralı

KARGO ARACININ KAZASIYLA YARALANANLARIN DURUMU İYİ

Bitlis’in Tatvan ilçesinden Hizan’a kargo dağıtımı yapmak üzere yola çıkan Yurtiçi Kargo firmasına ait araç, sabah saat 09.00 civarındaTatvan-Hizan kara yolu üzerindeki Arpet Şelalesi yakınlarında kaza yaptı. Yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda kargo aracı takla attı.

KAZADA DÖRT KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucunda araçta bulunan dört kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi ve yaralılardan ikisi Bitlis Devlet Hastanesine, diğer ikisi ise Tatvan Devlet Hastanesine taşındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili olarak bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.