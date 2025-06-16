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Kargo Gemisi Yangından Kurtarıldı

KARGO GEMİSİNDE YANGIN ÇIKTI

Çanakkale Boğazı’nda seyir halindeyken makine dairesinde yangın çıkan bir kargo gemisi güvenli bir bölgeye demirledi. Bahamalar’dan Yalova’ya doğru giden Antigua ve Barbuda bayraklı 120 metre uzunluğundaki ve 7 bin 252 groston ağırlığındaki “INDUSTRIALCHALLENGER” isimli geminin makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Gemi kaptanının durumu bildirmesiyle birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı “Kurtarma-13”, “Türkeli” römorkörleri ve “KIYEM-1” botu hemen bölgeye gönderildi. Yangın, gemi personeli tarafından söndürüldü ve ardından Boğaz’da sürüklenmeye başlayan kargo gemisi, “Kurtarma-13” römorkörü tarafından çekilerek Karanlık Liman Bölgesi’ne demirletildi.

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