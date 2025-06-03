Kargo Görünümlü Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONUN YÜRÜTÜLMESİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, planlı bir çalışma sonucunda kargo şirketi kimliği altında uyuşturucu sevkiyatı yapan bir organize suç örgütüne karşı geniş kapsamlı bir operasyon düzenliyor. Yapılan ara operasyonlar sırasında 40 kilogram skunk maddesi ele geçiriliyor ve bu süreçte 3 kişi yakalanarak tutuklanıyor.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Şebekeye yönelik asıl darbe, 27 Mayıs 2025 tarihinde sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan baskınlarla vuruluyor. Aralarında 4 kamu görevlisinin de yer aldığı 9 şüpheli gözaltına alınıyor. Operasyon sırasında ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu madde vakumlama poşetleri ve suçta kullanılan cep telefonları ele geçiriliyor.

SUÇ GELİRLERİNE YÖNELİK TEDBİRLER

Şüphelilerin, Diyarbakır, Antalya ve İzmir’de sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, ayrıca banka hesaplarında yaklaşık 120 milyon TL değerinde suç gelirine ulaşılıyor ve bu varlıklar üzerinde tedbir kararı uygulanıyor. Adli süreçte 6 kişi mahkemece tutuklanıyor ve daha önce tutuklananlarla beraber toplam tutuklu sayısı 9’a çıkıyor.