Kargo Paketinde 1 Kilo Skunk Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, bir kargo gönderisi içerisinde gizlenmiş şekilde 1 kilo 47 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretine karşı mücadele çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor.

KARGO FİRMASINDAKİ ŞAHISLAR GÖZALTINDA

Yapılan operasyon neticesinde, Dörtyol’daki bir kargo firmasına A.G. ve M.A. adına gönderilen bilgisayar kasası içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 1 kilo 47 gram Skunk maddesi bulundu. Olayla ilgili olarak bu şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.