Kargo Şirketleri Arefe Günü Kapalıdır

AREFE GÜNÜNDE PTT AÇIK MI?

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe günü arefe günü ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. “Arefe günü aile hekimleri açık mı, doktorlar çalışıyor mu?” sorusu bu dönemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, “PTT arefe günü açık mı, çalışıyor mu?”

KARGOLARIN HİZMET DURUMU

PTT şubeleri ve kargo birimleri, sabah saatlerinden öğleye kadar hizmet vermeye devam edecek. 5 Haziran 2025 Perşembe günü, Kurban Bayramı arefesi olması nedeniyle öğleden sonra resmi tatil kapsamına giriyor. Bu durum, Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo gibi firmaların arefe günü yalnızca sabah saatlerinde hizmet sunacağı anlamına geliyor. Öğle saatlerinden itibaren kargo işlemleri durdurulacak. Ayrıca bayram süresince tüm kargo şirketleri faaliyetlerine ara verecek.

PTT VE KARGO ŞİRKETLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo, hafta içi 08.30 – 18.00, Cumartesi 08.30 – 13.00; Pazar ise kapalı. PTT, haftaiçi 8.30 – 17.30 saatleri arasında çalışıyor. Bazı bölgelerdeki PTT şubeleri, Cumartesi 13.30’a kadar açık. Yurtiçi Kargo, hafta içi 09.00 – 18.00, Cumartesi 09.00 – 16.00; Pazar kapalı. MNG Kargo, hafta içi 08.30 – 18.00, Cumartesi 08.30 – 14.00; Pazar kapalı. Sürat Kargo, Doğu illerinde hafta içi: 08:30 – 18:00, Batı illerinde hafta içi: 09:00 – 18:30 şeklinde çalışırken, Cumartesi Doğu illerinde 08:30 – 14:00, Batı illerinde ise 09:00 – 14:30 saatlerinde hizmet veriyor. Pazar günleri ise tüm kargo şirketleri kapalı.

KARGO GÖNDERİMİ VE TESLİMAT DURUMU

Kargo şirketleri, Kurban Bayramı arefesi olan 5 Haziran 2025 Perşembe günü yalnızca öğle saatlerine kadar hizmet verecek. Resmi tatil kapsamına giren öğleden sonra Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo ve PTT Kargo, gönderi kabulü, dağıtım ya da teslimat işlemleri yapmayacak. Bayram süresince de tüm kargo firmaları kapalı olacak. Yani, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayan resmi tatil boyunca, kargo gönderimi, alımı veya teslimatı gerçekleştirilemeyecek. Hem özel kargo şirketleri hem de PTT Kargo şubeleri, bayram bitene kadar hizmete ara verecek.