Kargo Ücretleri Artıyor, Hafta Sonu Yok

DÜŞÜK FİYATLI ÜRÜNLERDE KARGO ÜCRETİ YÜKSEKLEŞİYOR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, düşük fiyatlı ürünlerde kargo bedeli, artık ürünün fiyatından daha fazla hale geldi. Örneğin, 100 TL’lik bir tişört için tüketicilerden 120 TL, 10 TL’lik bir kitap için ise 79 TL kargo ücreti talep ediliyor. İstanbul’dan Diyarbakır’a gönderilen 5 kg’lık bir kolinin maliyeti 600–1.200 TL arasında değişirken, Çin’den İstanbul’a gelen aynı ağırlıktaki kargo için 1.200–1.500 TL arası ücret isteniyor. Hafta sonu teslimat eksikliği, kampanyaları da zorluyor.

HAFTA SONU ÇALIŞMAYAN KARGO ŞİRKETLERİ SORUN YARATIYOR

Kargo şirketlerinin hafta sonu hizmet vermemesi, cuma günü verilen siparişlerin pazartesi gününe kadar depolarda beklemesine neden oluyor. Özellikle kampanya dönemlerinde, e-Ticaret firmaları müşteri memnuniyetinin düştüğünü ve ticari kayıpların arttığını bildiriyor. Maliyet baskısı, kargo şirketlerinin de işleyişini zorluyor.

ARTAN MALİYETLER KARGO SEKTÖRÜNÜ ETKİLİYOR

Sektör temsilcileri, akaryakıt fiyatlarındaki artış, personel giderleri ve işletme maliyetlerinin vardiya sistemine geçişi oldukça zorlaştırdığını belirtiyor. Hafta sonu mesaisi için planlamalar yapılmasına rağmen mevcut ekonomik koşullar bu dönüşümü gerçekleştirmekte engelleyici bir etki yaratıyor.

BÜYÜK PAZARDA KIRILGAN ALTYAPI MEVCUT

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği verilerine göre, Türkiye’de her gün yaklaşık 10 milyon kargo taşınıyor ve yılda 1,2 milyar gönderi tüketiciye ulaştırılıyor. E-Ticaret lojistik pazarının büyüklüğü 50 milyar TL’ye ulaşırken, sektörde yaklaşık 400 bin kişi istihdam ediliyor. Ancak uzmanlar, bu kadar büyük bir pazarın hafta sonları durma noktasına gelmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ediyor.

Ticaret Bakanlığı’nın, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek düzenlemesine göre, internetten sipariş edilen ürünlerin iadesinde kargo ücreti artık tüketiciden talep edilmeyecek. Bu masraf, doğrudan satıcı ya da sağlayıcı tarafından karşılanacak. Uzmanlar, bu adımı olumlu bulsalar da fiyat istikrarı ve hizmet sürekliliği için daha kapsamlı çözümler gerektiğine dikkat çekiyor.