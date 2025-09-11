Kargo Ücretleri Arttı, Teslimatlar Durdu

DÜŞÜK FİYATLI ÜRÜNLERDE KARGO ÜCRETİ ARTIYOR

Düşük fiyatlı ürünlerin kargo bedeli, artık ürünün fiyatını geçebiliyor. Örneğin, 100 TL’lik bir tişört için 120 TL, sadece 10 TL’ye satılan bir kitap içinse 79 TL kargo ücreti talep ediliyor. İstanbul’dan Diyarbakır’a gönderilen 5 kg’lık bir kargo, 600–1.200 TL arasında bir bedelle taşınırken, aynı ağırlıktaki bir kargo Çin’den İstanbul’a geldiğinde 1.200–1.500 TL arasında bir ücretle karşılaşılıyor. Ayrıca, hafta sonu teslimat yapılmadığı için, kampanyaların aksadığı da dikkat çekiyor.

HAFTA SONU ÇALIŞMAYAN KARGO ŞİRKETLERİ TİCARETİ ZORLUYOR

Kargo şirketlerinin hafta sonu çalışmaması, cuma günü verilen siparişlerin depolarda beklemesine neden oluyor. Yoğun kampanya dönemlerinde e-Ticaret firmaları, bu durumun müşteri memnuniyetini olumsuz etkilediğini ve ticari kayıpların arttığını belirtiyor. Maliyet baskıları, kargo şirketlerinin de iş yapmasını zorlaştırıyor, zira akaryakıt fiyatları ve personel giderlerindeki artış, vardiya sistemine geçişi engelliyor.

POTANSİYELİ YÜKSEK, ALTYAPISI ZAYIF

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’ne göre, Türkiye’de her gün yaklaşık 10 milyon kargo taşınıyor ve yıllık 1,2 milyar gönderi müşterilere ulaştırılıyor. E-Ticaret lojistik pazarının büyüklüğü 50 milyar TL’ye ulaşmışken, sektörde 400 bine yakın kişi istihdam ediliyor. Ancak uzmanlar, bu kadar büyük bir pazarın hafta sonları durma noktasına gelmesinin kabul edilemeyeceğini ifade ediyor.

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026’dan itibaren internetten alınan ürünlerde iade kargo ücretinin tüketicilerden alınmayacağını duyurdu. Bu masraf, doğrudan satıcı ya da sağlayıcı tarafından karşılanacak. Uzmanlara göre, bu adım olumlu bir gelişme olabiliyor, ancak fiyat istikrarı ve hizmet sürekliliği için daha kapsamlı çözümlerin gerekliliği vurgulanıyor.