KARGU İHA’nın İlk İhracatı Gerçekleşti

KARGU İHA İLK İHRACATINI GERÇEKLEŞTİRDİ

STM tarafından geliştirilen zırh delici harp başlıklı KARGU İHA, ilk ihracatını başarıyla tamamladı. Türk savunma sanayisinin önemli temsilcilerinden olan STM, yenilikçi ve yerli sistemler ile uluslararası düzeyde ihracat başarılarını sürdürmeye devam ediyor. Şirket, harp sahasındaki değişimler doğrultusunda modern ve hızlı çözümler geliştirmekte. Geliştirdiği ve terörle mücadelede etkin olarak kullanılan Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı “STM KARGU”, geçen sene zırh delici harp başlığı ile donatıldı. Geliştirme aşamalarının ardından sahaya çıkan bu sistem, test atışlarında belirlenen hedefleri büyük bir başarı ile vurdu. Testlerdeki yüksek doğruluk oranı ile dikkat çeken zırh delici mühimmat başlıklı KARGU, ilk ihracat sözleşmesini imzaladı ve teslimatların 2025 yılı içinde tamamlanması bekleniyor.

ZIRH DELİCİ KARGU’YA YOĞUN İLGİ VAR

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, KARGU’nun harp sahasının dinamiklerine göre sürekli olarak geliştirildiğini ve farklı faydalı yük seçenekleriyle donatıldığını ifade etti. “Bugüne kadar anti-personel harp başlığı ile üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkenin tercihi olan KARGU, bundan sonra zırh delici harp başlığı ile de başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin hizmetinde olacak. Buna yönelik ilk ihracat sözleşmemizi imzaladık. Zırh delici KARGU’nun, daha önce anti-personel başlıklı versiyonunu aktif olarak kullanan bir ülke tarafından tercih edilmesi, ürünün güvenilirliği ve etkili performansına duyulan memnuniyeti bir kez daha gösteriyor. Zırh delici KARGU’ya yurt dışında yoğun bir ilgi var, farklı ülkelerle temaslarımız sürüyor. İlerleyen süreçte de yeni ihracat haberlerini paylaşmayı hedefliyoruz. Savunma sanayisi ihracat hedeflerimize katkı sunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

KARGU’NUN ULUSLARARASI BAŞARILARI

Kamuoyunda “kamikaze İHA” olarak bilinen KARGU, STM tarafından milli imkanlarla geliştirilmiş bir sistemdir. 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılan KARGU, TSK başta olmak üzere çeşitli güvenlik güçleri tarafından terörle mücadele, özel operasyonlar ve sınır ötesi operasyonlarda aktif olarak kullanılıyor. Dünya genelinde dikkatleri çekmeyi başarıp, 2021 yılında ilk ihracat başarısını elde eden KARGU, 2024 yılı itibarıyla 3 farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edildi.

FARKLI MÜHİMMAT SEÇENEKLERİ

KARGU kullanıcıları, sahadaki anlık duruma göre anti-personel mühimmat başlığını çıkarıp zırh delici başlığı hızlıca değiştirme imkanı buluyor. Anti-personel mühimmat ile KARGU, gruplar halindeki düşman unsurlarına karşı etkili olurken, zırh delici KARGU ise mobil ve yerleşik kara hedeflerine, dayanıklı yapılar ve zırhlı kara araçlarına karşı kullanılabiliyor. Düşük radar kesit alanı sayesinde düşman bölgesinde tespit edilmesi zor olan KARGU, tek bir asker tarafından kolayca kurulabiliyor. Üzerinde bulunan yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyeti, sessiz operasyon yetenekleriyle önemli bir avantaj sağlıyor. Vurucu Döner Kanatlı İHA ve Yer Kontrol İstasyonu’ndan oluşan KARGU, gelişmiş kameraları ile her türlü hava koşulunda etkin operasyon yapabiliyor.

KARGU’NUN İSMİNİN ANLAMI

Eski Türkçede “dağ başındaki gözlem kulesi” ve “atmaca” anlamına gelen KARGU, görev bilgisayarı aracılığıyla tamamen otomatik bir seyrüsefer gerçekleştiriyor. KARGU, yüksek riskli bölgelerde askerlerin girmeden tehditleri tespit edip etkisiz hale getirme görevini üstleniyor. “Man-in-the-Loop” prensibi ile operatör kontrolünde görev yapan KARGU, karmaşık çatışma alanlarındaki hedeflerin tespitini sağlayarak kullanıcısına keşif, gözetleme ve hassas vuruş imkanı sunuyor.