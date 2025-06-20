KARGU, Zırh Delici Mühimmatla Güçlendi

GELİŞMİŞ ZIRH DELİCİ HARPA ENTEGRE EDİLMİŞ

Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarından STM, milli imkanlarla tasarlanan Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı olan ‘STM KARGU’ya geçtiğimiz yıl zırh delici harp başlığı entegre ediyor. Operasyonel sahaya çıkan zırh delici KARGU, gerçekleştirilen test atışlarında belirlenen hedefleri başarıyla vuruyor. İlk ihracatını yakın zamanda gerçekleştiren bu yeni versiyonun ikinci ihracat sözleşmesi de imzalandı. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Türkiye ve 10’dan fazla ülkenin envanterinde bulunan milli vurucu İHA’mız KARGU’nun zırh delici harp başlıklı versiyonunda ikinci ihracatımızı gerçekleştirdik. Milli mühendislik kabiliyetlerimizle savunma kapasitemizi artırmaya ve uluslararası savunma iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” diyor.

KAMUOYUNDA KAMİKAZE İHA OLARAK TANINIYOR

Kamuoyunda ‘Kamikaze İHA’ olarak bilinen vurucu İHA KARGU, STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiştir. 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine dahil edilen KARGU, Türkiye’deki çeşitli güvenlik güçleri tarafından terörle mücadele, özel operasyonlar ve sınır ötesi operasyonlarda aktif olarak kullanılıyor. Dünya genelinde dikkatleri üzerine çeken KARGU, anti-personel başlığı ile 2021 yılında başarılı bir şekilde ihraç edilirken, 2024 yılı itibarıyla 3 farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ulaşmış durumda.

TAŞINABİLİRLİK VE GİZLİLİK ÖZELLİKLERİ

KARGU, kullanıcı personelin sahadaki anlık durumuna göre, anti-personel mühimmat başlığını hızlıca değiştirerek zırh delici başlık kullanma olanağı sağlıyor. Anti-personel mühimmat ile, tekil veya grup halindeki düşman unsurlarına karşı etkili olabiliyor. Zırh delici KARGU ise mobil ve sabit kara hedeflerine, dayanıklı yapılara ve zırhlı kara araçlarına etkin şekilde etki ediyor. Düşük radar kesit alanı sayesinde düşman bölgesinde tespit edilmesi zor olan KARGU, tek bir asker tarafından kolaylıkla taşınıp 1 dakika içinde görev alanında kurulabiliyor. Üzerindeki yapay zeka ve görüntü işleme yetenekleri ile KARGU, sessiz bir şekilde görev yaparak önemli bir sürpriz etkisi ve operasyonel üstünlük sağlıyor.

YÜKSEK PERFORMANS VE OTOMASYON

Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA) ve Yer Kontrol İstasyonu’ndan oluşan KARGU, gelişmiş elektro optik ve kızılötesi kameraları ile hem gündüz hem gece etkin operasyon gerçekleştirebiliyor. 30 dakikadan fazla havada kalabilen KARGU, 10 kilometre menzil sunuyor. Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyeti olan KARGU, yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmalarına sahiptir. Bunun yanı sıra sürü İHA teknolojisi ile KARGU’lar birlikte görev yapabiliyor. GPS bağımsız operasyona olanak tanıyan KERKES Projesi de bu sistemle entegre durumda bulunuyor.

İSMİ TARİHSEL ANLAM TAŞIYOR

KARGU’nun ismi, eski Türkçede ‘dağ başındaki gözlem kulesi’ ve ‘atmaca’ anlamına geliyor. Görev bilgisayarı sayesinde tamamen otomatik seyrüsefer gerçekleştiren KARGU, tehdit açısından riskli bölgelerde askerler girmeden tehditleri tespit edip etkisiz hale getirme görevlerini yerine getiriyor. ‘Man-in-the-Loop’ prensibi ile operatör kontrolünde görev yapan KARGU, yüksek riskli ve karmaşık çatışma bölgelerindeki hedefleri tespit edip teyidini sağlayarak kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkanı sunuyor.