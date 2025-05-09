Karı-Koca İle Yakalanan Şüpheliler

KARİ-KOCA YAKALANDI

Samsun’un Atakum ilçesinde, araç alım satımında yaşanan bir husumet nedeniyle B.B., eşi S.B. ve çocukları Ö.F.B.’yi evlerinin önünde tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan Feridun S., eşi Merve S. ile birlikte kaçtı. Yapılan çalışmalar sonucunda çift, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’ndeki evlerinin çevresinde bulundu.

GÖZALTI SÜRECİ BAŞLADI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet yetkilileri tarafından sorgulama için karakola götürüldü. Olayla ilgili detaylar ve soruşturma süreci devam ediyor.