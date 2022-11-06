Karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada tam bir facia yaşandı. Olayda Ziynet Candan ve eşi Yakup Candan hayatını kaybetti.

Samsun’da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobille kafa kafaya çarpışan otomobildeki Ziynet Candan (60) ve eşi Yakup Candan (63) öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Yakup Candan´ın rahatsızlanan eşi Ziynet Candan´ı hastaneye götürdüğü, dönüşte de kazanın yaşandığı belirtildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza, dün öğle saatlerinde Terme ilçesinde meydana geldi. Terme’den Samsun yönüne giden Gülşen Ertap yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarparak karşı şeride geçti. Devrilen otomobil, Fahri Candan yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Ziynet Candan’ın hayatını kaybettiğini belirlerdi. Yaralılar, Yakup Candan ile Fahri Candan ve Gülşen Ertap ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yakup Candan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yakup Candan´ın rahatsızlanan eşi Ziynet Candan´ı hastaneye götürdüğü, dönüşte de kazanın yaşandığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.