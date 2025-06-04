Karine Jean-Pierre, Artık Bağımsız!

BAĞIMSIZLIK AÇIKLAMASI

Karine Jean-Pierre, önceden ABD Başkanı Joe Biden döneminde Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapmıştı. Şimdi, parti bağlılığının artık “bağımsız” olduğunu duyurdu. Jean-Pierre, yaklaşan “Bağımsız” adlı kitabında, siyasi yönelim değişikliğinin arkasındaki sebepleri açıklıyor.

KİTABIN DETAYLARI

ABD medyasına yansıyan bilgilere göre, Jean-Pierre, artık demokrat bir kimliğe sahip olmadığını vurguluyor. On yıllar boyunca Demokrat Parti’deki çeşitli görevlerinden elde ettiği deneyimleri ve Biden yönetimindeki gözlemlerini de yazısında yansıtıyor. Özel olarak, Biden’ın adaylıktan çekilme sürecinde Demokrat Parti’nin “Biden’a nasıl sırtını döndüğünü” inceliyor.

Jean-Pierre, iki partili sistemle ilgili sorunlara da dikkat çekiyor. Kendi kararının kolay olmadığını belirten Jean-Pierre, artık siyaset açısından yalnızca demokrat ya da cumhuriyetçi tanımlamaların ötesinde düşünmek istediğini ifade ediyor.