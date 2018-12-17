Karius, Adriana Lima’nın peşinde

Beşiktaş’ta forma giyen tecrübeli kaleci Karius, Metin Hara’nın ünlü top model Adriana Lima’nın peşine düştü.

Loris Karius, sosyal medya fenomenlerinden sonra bu sefer de Türk yazar Metin Hara’yı takipten çıkararak birlikte çekilmiş fotoğraflarını silen Adriana Lima ile takipleşmeye başladı.

2. Sayfa’ programının haberine göre; Adriana Lima ve Loris Karius’un takipleşmesi Metin Hara’yı harekete geçirdi.

Hara, ünlü modacı ve tasarımcı Özlem Süer’e özel olarak tasarlattığı gelin tacıyla birlikte yarın ayrıldığı iddia edilen Lima’nın yanına gidiyor.

HABERTURK