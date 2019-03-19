Karius: Beşiktaş’ta kalamam

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Beşiktaş’a geldiği günden bu yana magazin gündeminden düşmeyen ve düşük performansıyla dikkat çeken Karius’tan açıklama geldi.

Kendisinin medyanın ve taraftarın önüne atılmasına sinirlenen Alman kaleci, Liverpool ile görüşerek sözleşmesinin feshedilmesini istedi.

Beşiktaş’ta krizin biri bitiyor, diğeri başlıyor. Şenol Güneş’in millî takımla anlaşması sebebiyle çalkantılı günler yaşayan siyah-beyazlılar, şimdi de Loris Karius kriziyle uğraşıyor. Konyaspor maçından sonra Güneş’in “Karius bize adapte olamadı, Tolga Zengin olsa onu oynatırdım” açıklaması üzerine Alman file bekçisi alacakları için kulübü FIFA’ya şikâyet etmişti. Bununla da yetinmeyen Karius, Göztepe maçından sonra “Hocaya medyadan önce benimle konuşmasını söyledim. Bu durum beni rahatsız etti” sözlerini kullanmıştı.

BUNDESLİGA’DAN İSTENİYOR

Bu açıklaması sebebiyle iyice gözden düşen ve Şenol Güneş’in yüzüne bile bakmadığı Karius, ayrılmayı kafasına koydu. Beşiktaş’ta çok mutsuz olan 25 yaşındaki kaleci, bonservisini elinde bulunduran Liverpool ile görüştü ve sözleşmesinin feshedilmesi için yardım istedi. Siyah-beyazlılar Karius’u sezon başı 2,5 milyon avroya iki yıllığına kiralamıştı. Alman file bekçisi ile Bundesliga ekibi E. Frankfurt ile F. Düsseldorf ilgileniyor.

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